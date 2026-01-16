Globo: "Гремио" изучает условия трансфера Бителло из "Динамо"

Игрок " Динамо " Бителло попал в сферу интересов "Гремио".

Фото: ФК "Динамо"

По данным Globo, бразильский клуб уже уточнил, на каких условиях москвичи готовы обсуждать возможный трансфер, но цифры, которые фигурируют в переговорах, "Гремио" не устраивают.



Источник сообщает, что потенциальная стоимость сделки оценивается в 20 млн евро - в Бразилии считают такую сумму слишком высокой. При этом летом ситуация может измениться: в июле должен активироваться пункт об отступных, по которому Бителло можно будет выкупить за 18 млн евро.



Бразилец в этом сезоне выходил на поле в 17 матчах чемпионата России, забил пять голов и сделал три результативные передачи.