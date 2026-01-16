- Леонченко выступал как генеральный директор от лица "Локомотива", переговоры велись с ним. Другой вопрос, почему более высокое руководство в лице совета директоров не вмешивалось в эту ситуацию? Не знаю, - цитирует агента Odds.ru.
Баринов в этом сезоне принял участие в 24 матчах на клубном уровне, забил три мяча и отдал семь результативных передач. За годы в составе "Локомотива" хавбек становился чемпионом России, три раза выигрывал Кубок страны и однажды - Суперкубок.
Напомним, на этой неделе хавбек заключил с армейцами трудовой договор до 2029 года. За его переход "красно-синие" выплатили "Локомотиву" порядка 2 млн евро.
Агент: не понимаю, почему высшее руководство "Локомотива" не вмешалось в ситуацию с Бариновым
Агент Дмитрия Баринова Владимир Кузьмичёв прокомментировал переход игрока из "Локомотива" в ЦСКА и рассказал, как проходили переговоры между сторонами.
Фото: ФК "Локомотив"