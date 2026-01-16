Тренер "бело-голубых" распределил обязанности между Романом Шароновым, Юрием Жирковым и Агустином Киильябордой.
- Шаронов будет отвечать больше за оборонительные действия, а также за начало атаки. Я бы хотел, чтобы Жирков уделил внимание своим профильным позициям, то есть крайним защитникам и вингерам. Августин Киильяборда будет регулировать физическое состояние наших игроков, - передаёт слова тренера пресс-служба "Динамо".
О том, что Жирков, Шаронов и Киильяборда вошли в тренерский штаб Гусева, стало на прошлой недели. После первой половины сезона динамовцы с 21 баллом в копилке идут на десятой позиции в РПЛ.
Первый матч после зимнего перерыва команда Гусева проведёт дома 1 марта - соперником станут "Крылья Советов".
Гусев распределил роли в тренерском штабе "Динамо"
Фото: ФК "Динамо"