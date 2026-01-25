Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Балтика
3 - 4 3 4
СурханЗавершен
ЦСКА
3 - 4 3 4
Динамо СамаркандЗавершен

Ещенко: я думаю, что приобретения "Спартаку" всё же нужны

Андрей Ещенко, бывший защитник "Спартака", считает, что красно-белым стоит усилить состав в зимнее межсезонье.
Фото: ФК "Спартак"
По его мнению, клубу нужны точечные покупки сразу в двух линиях.

- Несмотря на то, что у красно-белых довольно сбалансированная команда, я думаю, что приобретения все же нужны. Нужен игрок в нападение. И в защиту, я думаю, тоже игрока купить надо, - передаёт слова Ещенко "СЭ".

"Спартак" с 29 баллами в копилке идёт шестым в РПЛ. На первой позиции располагается "Краснодар", у которого 40 очков.

Свой первый официальный матч в 2026 году московская команда проведёт 1 марта - против "Сочи" в гостях.

