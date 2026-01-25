Ещенко: я думаю, что приобретения "Спартаку" всё же нужны

По его мнению, клубу нужны точечные покупки сразу в двух линиях.
- Несмотря на то, что у красно-белых довольно сбалансированная команда, я думаю, что приобретения все же нужны. Нужен игрок в нападение. И в защиту, я думаю, тоже игрока купить надо, - передаёт слова Ещенко "СЭ".
"Спартак" с 29 баллами в копилке идёт шестым в РПЛ. На первой позиции располагается "Краснодар", у которого 40 очков.
Свой первый официальный матч в 2026 году московская команда проведёт 1 марта - против "Сочи" в гостях.
Фото: ФК "Спартак"