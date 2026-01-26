"За отдых и новогодние праздники добавил 4 килограмма, сейчас буду убирать. То есть штраф бы составил 400 евро, потому что каждый лишний килограмм — 100 евро. Скромно. Мы не хотим отбирать деньги. Хотим, чтобы была культура поведенческая и питания. Нужно понимать, что, во-первых, лишний вес не надо набирать, и, во-вторых, от него надо максимально быстро избавиться", – приводит слова Талалаева "РБ Спорт".
Команда Андрея Талалаева проводит подготовку ко второй части сезона в Белеке. В воскресенье, 25 января "Балтика" сыграла первый на зимних сборах контрольный матч с "Сурханом". Встреча завершилась победой команды из Узбекистана со счетом 4:3. В следующий раз "Балтика" сыграет с "Челябинском". Товарищеский матч состоится 5 февраля.
Калининградцы ушли на зимнюю паузу в РПЛ с 35 очками после 18-ти туров. На данный момент "Балтика" занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России.
Главный тренер "Балтики": штраф за каждый лишний килограмм — 100 евро
Главный тренер "Балтики" Андрей Талалаев ответил, на сколько бы оштрафовал игроков своей команды за набранные килограммы.
Фото: "Чемпионат"