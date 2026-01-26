Мор рассказал, скажется ли на "Балтике" уход Сауся в "Спартак"

По мнению эксперта, для "Балтики" уход полузащитника не станет серьёзным ударом, поскольку команда умеет находить и развивать таких игроков.
- Я думаю, что Талалаев воспитает ещё одного Сауся, которого летом или следующей зимой за неплохие деньги для нашего чемпионата купит очередной топ-клуб. Поэтому для "Балтики" это не будет большой потерей, - передаёт слова Мора "Матч ТВ".
Ранее "Спартак" официально объявил о трансфере игрока из "Балтики".
Московский клуб с 29 очками в копилке идёт на шестой позиции в РПЛ, а "Балтика", у которой на шесть баллов больше, занимает пятую строчку.