Колыванов считает, что россиян могут допустить к отборочным играм после ЧМ-2026

Бывший футболист "Динамо" Игорь Колыванов прокомментировал заявление главы ФИФА Джанни Инфантино о возможном возвращении российских команд на международную арену.
Фото: Getty Images
Колыванов отметил, что возвращение российских футболистов на международные старты может произойти после чемпионата мира 2026 года.

"Мы все уже ждем с нетерпением возвращения наших спортсменов на международную арену, все соскучились. Инфантино сделал первый шажочек. Дай бог, чтобы это были не пустые слова и чтобы они закрепились делом.
Может, после чемпионата мира нас допустят к отборочным играм", — приводит слова Колыванова "Матч ТВ".Матч ТВ


Ранее президент ФИФА призвал поднять вопрос снятия санкций с российских спортсменов. Инфантино заявил, что международный бан ничего не дал и отметил, что организации следует закрепить в уставе положение о запрете отстранять сборные по политическим причинам.

Российские футбольные команды и национальная сборная не принимают участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА в связи с отстранением с февраля 2022 года. Сборная России по футболу пропускает чемпионат мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.

