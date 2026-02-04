Новости
Колыванов считает, что россиян могут допустить к отборочным играм после ЧМ-2026
Сегодня, 09:39
Бывший футболист "
Динамо
" Игорь Колыванов прокомментировал заявление главы ФИФА Джанни Инфантино о возможном возвращении российских команд на международную арену.
Фото: Getty Images
Колыванов отметил, что возвращение российских футболистов на международные старты может произойти после чемпионата мира 2026 года.
"Мы все уже ждем с нетерпением возвращения наших спортсменов на международную арену, все соскучились. Инфантино сделал первый шажочек. Дай бог, чтобы это были не пустые слова и чтобы они закрепились делом.
Может, после чемпионата мира нас допустят к отборочным играм", — приводит слова Колыванова "Матч ТВ".
Матч ТВ
Ранее президент ФИФА призвал поднять вопрос снятия санкций с российских спортсменов. Инфантино заявил, что международный бан ничего не дал и отметил, что организации следует закрепить в уставе положение о запрете отстранять сборные по политическим причинам.
Российские футбольные команды и национальная сборная не принимают участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА в связи с отстранением с февраля 2022 года.
Сборная России
по футболу пропускает чемпионат мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.
Игорь Колыванов
ЧМ-2026
Чемпионат Мира
Джанни Инфантино
Сборная России
Опубликовал:
Юлия Тотьмянина
