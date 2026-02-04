Матчи Скрыть

Игрок "Спартака" рассказал, что изменилось с приходом Карседо

Полузащитник "Спартака" Игорь Дмитриев высказался о новом главном тренере команды Хуан Карлосе Карседо.
Фото: Getty Images
Дмитриев заявил, что в тренировочном процессе Карседо делает больше уклон на тактику.

"Наверное, стало больше тактики. Больше обратил внимание на какие-то мелочи, которые только кажутся мелочами, а на самом деле оказываются важными элементами.
Много чего нового. Понятно, что с мячом мы будем больше работать чуть позже. Сейчас нам надо улучшать физическую готовность. При этом надо и тактику нарабатывать, потому что новый тренерский штаб, нужно друг друга понимать", — приводит слова Дмитриева "Матч ТВ".

Карседо стал главным тренером "Спартака" в январе. Он сменил на этом посту Деяна Станковича, который был отправлен в отставку в ноябре 2925 года. Исполняющим обязанности главного тренера временно был назначен Вадим Романов.

В турнирной таблице чемпионата России красно-белые занимают шестое место. После 18 туров РПЛ московская команда записала в свой актив 29 очков и отстает от лидирующего "Краснодара" на 11 очков.

