Соболев: мне очень нравится Петербург

Форвард "Зенита" Александр Соболев поделился впечатлениями от жизни в Санкт-Петербурге.
Футболист признался, что город ему нравится, особенно в летний период. По его словам, в это время в Петербурге много красивых мест для отдыха на воде.

- Мне очень нравится Петербург. Особенно летом, когда можно поплавать на лодках и гидроциклах. Очень красиво!

Что касается ритма, не скажу, что после Москвы он особо поменялся. Быт у меня прежний - тренировка, дом, где-то погулять, в ресторан какой-то зайти, - цитирует игрока пресс-служба клуба.

Нападающий выступает за петербургскую команду с лета 2024 года. За это время 29-летний игрок провёл 57 матчей во всех турнирах. В его активе 14 забитых мячей и пять результативных передач.

"Зенит" с 42 очками в копилке идёт на второй строчке в российском чемпионате. В следующем туре команда сыграет со "Спартаком".

