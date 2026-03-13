Соболев: мне очень нравится Петербург

- Мне очень нравится Петербург. Особенно летом, когда можно поплавать на лодках и гидроциклах. Очень красиво!
Что касается ритма, не скажу, что после Москвы он особо поменялся. Быт у меня прежний - тренировка, дом, где-то погулять, в ресторан какой-то зайти, - цитирует игрока пресс-служба клуба.
Нападающий выступает за петербургскую команду с лета 2024 года. За это время 29-летний игрок провёл 57 матчей во всех турнирах. В его активе 14 забитых мячей и пять результативных передач.
"Зенит" с 42 очками в копилке идёт на второй строчке в российском чемпионате. В следующем туре команда сыграет со "Спартаком".