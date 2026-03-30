Кисляк высказался о своей звездной болезни

Фото: ФК ЦСКА

- Было еще в "Чертаново". Да, стал меньше думать о футболе, казалось, что я уже всего добился, смотрел на всех свысока. Только когда перешел в ЦСКА , начал осмыслять свое поведение, - сказал Кисляк Sport24

Футболист заявил, что смотрел на всех свысока во время выступления за "Чертаново".Матвей Кисляк перешел из "Чертаново" в ЦСКА в начале 2020 года. В текущем сезоне за "армейцев" 20-летний полузащитник провел 33 матча, забил 6 голов и отдал 7 результативных передач. Трансферная стоимость российского футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 20 миллионов евро.