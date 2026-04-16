Мостовой оценил шансы "Спартака" на попадание в тройку РПЛ

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о перспективах "Спартака" завершить сезон в числе трёх лучших команд чемпионата.
Эксперт подчеркнул, что потенциал состава позволяет решать такую задачу.

- Состав позволяет "Спартаку" финишировать в топ-3, он обязан там быть. Но, кажется, команда туда не попадёт. Буду рад ошибаться, но пока игра красно-белых не даёт уверенности, что они смогут добиться этого, - приводит слова Мостового "РБ Спорт".

В последнем туре чемпионата московский клуб не смог добиться победы в игре с "Ростовом" - встреча завершилась со счётом 1:1.

После 24 матчей команда набрала 42 очка и занимает шестую строчку в таблице. От третьего места, где располагается "Локомотив", её отделяют три балла.

