Черников высказался о победе "Краснодара" над "Спартаком"

- По качеству игры я бы не внёс матч со "Спартаком" в актив. Это не то, чего мы бы хотели.
С точки зрения ментальности проявили характер. За счёт этого взяли три очка, - цитирует Черникова "Чемпионат".
В 26 туре чемпионата России "Краснодар" одержал выездную победу над московским "Спартаком" со счетом 2:1, забитыми мячами в составе краснодарцев отметились Эдуард Сперцян (пенальти) и Жубал, в составе красно-белых - Кристофер Мартинс.
По итогам 26 сыгранных туров команда Мурада Мусаева возглавляет турнирную таблицу российского чемпионата с 57 набранными очками и опережает петербургский "Зенит" на один балл. Красно-белые располагаются на пятой строчке с 45 баллами в своем активе.