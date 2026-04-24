Матчи Скрыть

Семак: результат матча с "Локомотивом" справедлив, но никакой паники нет

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак оценил результат матча 26 тура РПЛ с "Локомотивом".
Фото: ФК "Зенит"
По словам Семака, "Зенит" не смог активно сыграть в атаке и результат матча получился справедливым.

- Нам нужно сделать всё, что в наших силах. Даже если бы мы выиграли у "Локомотива", нам всё равно нужно было бы побеждать в оставшихся играх. К сожалению, мы не так активно сыграли в атаке.
Результат матча справедлив. "Локомотив" хорошо сыграл в обороне, мы плохо сыграли в атаке. Нам нужно продолжать работать. Никакой паники нет, - приводит слова Семака "Чемпионат".

В 26 туре Российской Премьер-Лиги петербургский "Зенит" на выезде сыграл вничью с московским "Локомотивом" - 0:0. В компенсированное время хозяева получили право на исполнение пенальти - Николай Комличенко не смог переиграть Дениса Адамова и счет остался ничейным.

По итогам 26 сыгранных туров команда Сергея Семака располагается на второй строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 56 набранными очками в своем активе и отстает от лидирующего "Краснодара" на один балл.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится