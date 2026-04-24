Семак: результат матча с "Локомотивом" справедлив, но никакой паники нет

- Нам нужно сделать всё, что в наших силах. Даже если бы мы выиграли у "Локомотива", нам всё равно нужно было бы побеждать в оставшихся играх. К сожалению, мы не так активно сыграли в атаке.
Результат матча справедлив. "Локомотив" хорошо сыграл в обороне, мы плохо сыграли в атаке. Нам нужно продолжать работать. Никакой паники нет, - приводит слова Семака "Чемпионат".
В 26 туре Российской Премьер-Лиги петербургский "Зенит" на выезде сыграл вничью с московским "Локомотивом" - 0:0. В компенсированное время хозяева получили право на исполнение пенальти - Николай Комличенко не смог переиграть Дениса Адамова и счет остался ничейным.
По итогам 26 сыгранных туров команда Сергея Семака располагается на второй строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 56 набранными очками в своем активе и отстает от лидирующего "Краснодара" на один балл.