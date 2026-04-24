Дивеев - об условиях контракта с "Зенитом": разница в зарплате по сравнению с ЦСКА не космическая

— Твой агент делился: "Предложение "Зенита" было интереснее того, что было в ЦСКА, с точки зрения финансов".
— Так и есть, что скрывать. Это второй-третий фактор, который повлиял на решение о переходе.
Но разница в зарплате по сравнению с ЦСКА не космическая. Если кто-то думает, что я пошел в "Зенит" за деньгами, это не так, - цитирует Дивеева Sport24.
Игорь Дивеев выступал за основную команду ЦСКА с 2019 года, всего он провел за клуб во всех турнирах 203 матча и записал на свой счет 20 забитых мячей и 5 голевых передач. В зимнее трансферное окно центральный защитник в рамках обмена на Лусиано Гонду присоединился к петербургскому "Зениту" и заключил контракт до конца июня 2029 года.
На счету центрального защитника 19 матчей в составе сборной России и один забитый мяч. За петербуржский клуб Дивеев провел 11 матчей и не отметился результативными действиями.