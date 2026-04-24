Голкипер "Краснодара" Станислав Агкацев высказался о возможном переходе в европейский клуб.

Пока, кроме "Краснодара", я никому не нужен (смеётся)", - сказал Агкацев Metaratings

Футболист заявил, что пока у него не было предложений от топовых европейских клубов."Перешёл бы я в топовый европейский клуб, если бы там уже был основной голкипер, с которым надо конкурировать? Пока этих предложений нет. Что мне говорить? Когда будут, тогда будем разговаривать.Станислав Агкацев выступает в составе "Краснодара" с начала января 2022 года. В текущем сезоне за клуб голкипер провел 31 матч, пропустил 25 голов и отыграл 13 встреч на ноль. Трансферная стоимость футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 10 миллионов евро.