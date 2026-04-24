"Спартак" сыграет против ЦСКА в рамках Пути регионов 6 мая, стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.
"Краснодар" встретится с московским "Динамо" в Пути РПЛ 7 мая, начало - в 20:30 по московскому времени.
Суперфинал Кубка России состоится 24 мая на московском стадионе "Лужники".
Действующим победителем турнира является московское ЦСКА. "Армейцы" одержали победу над "Ростовом" в серии послематчевых пенальти (0:0, 4:3 - пен.).
Стало известно расписание финалов Пути РПЛ и Пути регионов Кубка России
Пресс-служба Кубка России опубликовала расписание финалов Пути РПЛ и Пути регионов.
