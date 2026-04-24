Дивеев высказался об игре ЦСКА после его перехода в "Зенит"

Экс-игрок ЦСКА Игорь Дивеев высказался об игре команды после его перехода в "Зенит".
Фото: ФК "Зенит"
Футболист заявил, что ему интересно наблюдать за игрой московского клуба после его ухода.

"Мне интересно, как они играют и двигаются, как изменились требования после моего ухода.

Например, линия обороны действительно стала выше. Но пропускают в каждом матче. Прекрасно знаю Акинфеева - ему очень не нравится, когда команда не играет на ноль", - сказал Дивеев Sport24.

Игорь Дивеев перешел в петербургский "Зенит" из московского ЦСКА в январе 2026 года. Всего за "армейцев" защитник провел 203 матча, забил 20 голов и отдал 5 результативных передач.

На данный момент подопечные Фабио Челестини располагаются на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 44 очка в 26-ти матчах.

