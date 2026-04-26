МатчиТаблицаНовости2025/26
Нижний Новгород
1 - 2 1 2
СпартакЗавершен
Динамо
1 - 0 1 0
Сочи2 тайм
Краснодар
1 - 1 1 1
Динамо МхПерерыв
Зенит
19:30
АхматНе начат

Енисей
2 - 0 2 0
НефтехимикЗавершен
Челябинск
1 - 2 1 2
УралЗавершен
Ротор
0 - 0 0 0
Волга Ул1 тайм
КАМАЗ
1 - 0 1 0
Чайка1 тайм
Шинник
3 - 0 3 0
СКА-Хабаровск1 тайм
Черноморец
0 - 1 0 1
Сокол1 тайм
Родина
19:00
УфаНе начат

"Краснодар" не реализовал пенальти в матче с "Динамо" Мх

Полузащитник и капитан "Краснодара" Эдуард Сперцян не забил с пенальти в матче 27 тура Российской Премьер-Лиги с махачкалинским "Динамо".
Фото: ФК "Краснодар"
Одиннадцатиметровый назначили на 35-й минуте за фол в штрафной площади защитника "Динамо" Джемала Табидзе на нападающем "Краснодара" Джоне Кордобе.

Сперцян пробил в левый от себя угол и попал в штангу. Вратарь махачкалинцев Давид Волк прыгнул туда же.

Счёт в игре прежний — 1:1. На 4-й минуте за "Динамо" голом отличился защитник "быков" Диего Коста, срезавший мяч в свои ворота, на 29-й минуте паритет восстановил хавбек "Краснодара" Никита Кривцов.

