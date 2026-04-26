Одиннадцатиметровый назначили на 35-й минуте за фол в штрафной площади защитника "Динамо" Джемала Табидзе на нападающем "Краснодара" Джоне Кордобе.
Сперцян пробил в левый от себя угол и попал в штангу. Вратарь махачкалинцев Давид Волк прыгнул туда же.
Счёт в игре прежний — 1:1. На 4-й минуте за "Динамо" голом отличился защитник "быков" Диего Коста, срезавший мяч в свои ворота, на 29-й минуте паритет восстановил хавбек "Краснодара" Никита Кривцов.
"Краснодар" не реализовал пенальти в матче с "Динамо" Мх
Полузащитник и капитан "Краснодара" Эдуард Сперцян не забил с пенальти в матче 27 тура Российской Премьер-Лиги с махачкалинским "Динамо".
