"Как додумываются таких приглашать? Он как Абаскаль". Мостовой - о Шпилевском

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой оценил Алексея Шпилевского на посту главного тренера "Пари НН".
Фото: ФК "Пари НН"
"Его работу оценю как "никак". Как они додумываются таких приглашать? Кто их пропихивает и проталкивает? Я открытый, честный человек — не боюсь говорить правду. Говоря о Шпилевском, я всегда задавался вопросом: кто это? Вот он как Абаскаль", - сказал Мостовой.

Ранее в СМИ сообщалось, что Шпилевский намерен уйти с должности главного тренера "Пари НН" и получит компенсацию в размере 20 миллионов рублей из-за досрочного расторжения контракта с клубом.

38-летний специалист возглавляет нижегородскую команду с июня 2025-го. Его соглашение было рассчитано на три года.

За три тура до конца сезона РПЛ "Пари НН" занимает предпоследнее место в турнирной таблице, находясь в зоне прямого вылета.

Источник: "СЭ"

