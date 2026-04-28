Агент рассказал, часто ли в Европе спрашивают про российских игроков

Нидерландский агент Нейтан ван Куперен ответил, часто ли европейские клубы интересуются футболистами из России.
"Европейские клубы часто спрашивают про российских игроков? Конечно. Этому способствуют Сафонов в "ПСЖ" и Перрен, который перешел из "Краснодара" в "Лилль".

В Испании, Италии, Франции постоянно следят за РПЛ. Часто спрашивают про того или иного игрока. В Нидерландах — нет", - сказал агент.

Российский вратарь Матвей Сафонов перешел в "Пари Сен-Жермен" летом 2024 года. В текущем сезоне он выиграл конкуренцию у Люки Шевалье и стал основным голкипером парижан.

Гаэтан Перрен пополнил состав "Краснодара" прошлым летом, однако в зимнее трансферное окно принял решение покинуть российский клуб и вернуться на родину во Францию, подписав контракт с "Лиллем".

Источник: "СЭ"

