В "Акроне" прокомментировали информацию о возможной смене главного тренера

"Акрон" не занимается подобным поиском — эта информация не соответствует действительности. Штаб Заура Тедеева в штатном режиме готовит команду к домашней игре с лидером чемпионата", - сообщили в клубе.
Ранее в средствах массовой информации начали обсуждать возможность перехода главного тренера "Шинника" Артема Булойчика в футбольный клуб "Акрон".
В прошлом туре "Акрон" одержал на выезде победу над калининградской "Балтикой" со счетом 1:0 и прервал 10-матчевую безвыигрышную серию в чемпионате.
В это воскресенье, 3 мая, команда Заура Тедеева примет у себя дома действующего чемпиона страны "Краснодар". Матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги пройдет на "Солидарность Самара Арене" и начнется в 17:00 по московскому времени.
На данный момент тольяттинцы занимают 10-е место в турнирной таблице, набрав 27 очков в 27 играх.
