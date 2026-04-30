В "Акроне" прокомментировали информацию о возможной смене главного тренера

В "Акроне" отреагировали на слухи о возможных изменениях на посту главного тренера команды.
Фото: ФК "Акрон"
"Команда находится на ключевом отрезке сезона и сосредоточена на решении задачи по продолжению выступления в РПЛ. Удивительно видеть такого рода инсайды после победы команды в Калининграде

"Акрон" не занимается подобным поиском — эта информация не соответствует действительности. Штаб Заура Тедеева в штатном режиме готовит команду к домашней игре с лидером чемпионата", - сообщили в клубе.

Ранее в средствах массовой информации начали обсуждать возможность перехода главного тренера "Шинника" Артема Булойчика в футбольный клуб "Акрон".

В прошлом туре "Акрон" одержал на выезде победу над калининградской "Балтикой" со счетом 1:0 и прервал 10-матчевую безвыигрышную серию в чемпионате.

В это воскресенье, 3 мая, команда Заура Тедеева примет у себя дома действующего чемпиона страны "Краснодар". Матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги пройдет на "Солидарность Самара Арене" и начнется в 17:00 по московскому времени.

На данный момент тольяттинцы занимают 10-е место в турнирной таблице, набрав 27 очков в 27 играх.

Источник: "Чемпионат"

