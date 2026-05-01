"Мы общаемся с другими клубами, но пока ничего конкретного. В то же время в "Кайсериспоре" напрямую предложили начать переговоры о продлении контракта", - сказал Бабырь "РБ Спорт".
Денис Макаров перешел в турецкий "Кайсериспор" зимой 2026 года в качестве свободного агента из московского "Динамо". Команда находится в двух очках от выхода из зоны вылета чемпионата Турции. До конца розыгрыша осталось три тура.
Агент Макарова рассказал о будущем игрока
Агент нападающего "Кайсериспора" Дениса Макарова Алексей Бабырь рассказал о футбольном будущем игрока.
