Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Акрон
14:00
РубинНе начат
ЦСКА
16:15
Крылья СоветовНе начат
Динамо Мх
18:30
ЛокомотивНе начат
Балтика
20:45
ДинамоНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Ленинградец
16:00
СочиНе начат
Нефтехимик
18:00
ТекстильщикНе начат
Спартак Кострома
19:30
ЕнисейНе начат

Мостовой: с Даку "Спартак" будет бороться за чемпионство

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой в беседе с Rusfootball.info высказался о возможном трансфере Мирлинда Даку в "Спартак".
Фото: Sergey Elagin/globallookpress.com
Александр Мостовой высоко оценил возможный переход нападающего "Рубина" Мирлинда Даку в "Спартак".

"Даку – хороший нападающий для РПЛ, но не лучший. Лучший у нас только Кордоба. Но что касается Даку и "Спартака", то это будет отличная сделка. Такого игрока давно не хватало красно-белым. С ним, скорее всего, они будут бороться за чемпионство. В "Спартаке" собраны игроки высокого уровня и Даку с ними может наколотить больше 10 голов", - сказал Мостовой.

28-летний Мирлинд Даку выступает за "Рубин" с лета 2023 года. Его контракт с казанским клубом рассчитан до июня 2029 года, а его рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет девять миллионов евро.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Автор:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится