Мостовой: с Даку "Спартак" будет бороться за чемпионство

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"Даку – хороший нападающий для РПЛ, но не лучший. Лучший у нас только Кордоба. Но что касается Даку и "Спартака", то это будет отличная сделка. Такого игрока давно не хватало красно-белым. С ним, скорее всего, они будут бороться за чемпионство. В "Спартаке" собраны игроки высокого уровня и Даку с ними может наколотить больше 10 голов", - сказал Мостовой.