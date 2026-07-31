Игрок "Родины" раскрыл, что стало главным открытием после выхода в РПЛ

Защитник московской "Родины" Лео Гогличидзе признался, что в Премьер-лиге соперники наказывают даже за самые незначительные ошибки.

Фото: ФК "Родина"

"Это просто другая лига — РПЛ. Здесь наказывают за малейшие ошибки, за недочёты: кто-то не добежал, не доработал. Стало потяжелее играть. Но ничего сверхъестественного не поменялось", — заявил Гогличидзе.

"Сейчас проиграли первые два матча — " Спартаку " и "Ростову". Ничего страшного, пересмотрим матч, сделаем выводы и будем двигаться дальше. Мы ради этого и вышли в РПЛ — чтобы показать свой уровень", — добавил защитник.