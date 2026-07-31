Игрок "Родины" раскрыл, что стало главным открытием после выхода в РПЛ

"Это просто другая лига — РПЛ. Здесь наказывают за малейшие ошибки, за недочёты: кто-то не добежал, не доработал. Стало потяжелее играть. Но ничего сверхъестественного не поменялось", — заявил Гогличидзе.
Футболист отметил, что два поражения на старте сезона не выбили команду из колеи. По его словам, игроки разберут ошибки и продолжат бороться за очки.
"Сейчас проиграли первые два матча — "Спартаку" и "Ростову". Ничего страшного, пересмотрим матч, сделаем выводы и будем двигаться дальше. Мы ради этого и вышли в РПЛ — чтобы показать свой уровень", — добавил защитник.
После победы в Первой лиге сезона-2025/2026 "Родина" дебютировала в РПЛ, но начала чемпионат с двух поражений — от "Спартака" (0:3) и "Ростова" (2:4).
Источник: "Чемпионат"