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Боярский оценил шансы России на ЧМ-2026: рановато нам

Народный артист России Михаил Боярский уверен, что нынешняя сборная России не смогла бы выйти даже в плей-офф ЧМ.
Фото: РФС
Михаил Боярский поделился мнением о том, как могла бы выступить сборная России на чемпионате мира 2026 года, если бы принимала участие в турнире.

"Ни до какой... Это исключено. Наша сборная не вышла бы даже в 1/8 финала. Посидели бы в группе, поучились. Рановато нам", — заявил Боярский.

Он объяснил свою позицию отсутствием у национальной команды футболистов и тренера мирового уровня.

"Нет оснований для более удачного выступления: ни тренера мирового масштаба, ни игроков. Каких, например, есть во Франции и Испании", — отметил артист.

Отвечая на вопрос о Валерии Карпине, Боярский подчеркнул, что не сомневается в работе специалиста, однако считает, что возможности нынешнего состава ограничены.

"Он делает свое дело, старается вывести команду в лидеры. Но нет ни материалов, ни красок, ни кисти, чтобы нарисовать ту картину, которую мы представляем", — добавил Боярский.

Напомним, российские клубы и сборные остаются отстраненными от международных соревнований с февраля 2022 года.

Источник: "Спорт-Экспресс"

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