Боярский оценил шансы России на ЧМ-2026: рановато нам

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"Ни до какой... Это исключено. Наша сборная не вышла бы даже в 1/8 финала. Посидели бы в группе, поучились. Рановато нам", — заявил Боярский.

"Нет оснований для более удачного выступления: ни тренера мирового масштаба, ни игроков. Каких, например, есть во Франции и Испании", — отметил артист.

"Он делает свое дело, старается вывести команду в лидеры. Но нет ни материалов, ни красок, ни кисти, чтобы нарисовать ту картину, которую мы представляем", — добавил Боярский.