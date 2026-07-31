Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Акрон
14:00
РубинНе начат
ЦСКА
16:15
Крылья СоветовНе начат
Динамо Мх
18:30
ЛокомотивНе начат
Балтика
20:45
ДинамоНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Ленинградец
16:00
СочиНе начат
Нефтехимик
18:00
ТекстильщикНе начат
Спартак Кострома
19:30
ЕнисейНе начат

Овечкин раскрыл, когда придет на матч РПЛ этим летом

Легендарный хоккеист Александр Овечкин признался, что уже запланировал поход на игру "Динамо" и намерен посетить еще несколько встреч до отъезда в США.
Александр Федоров, "СЭ"
Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин рассказал, когда собирается впервые посетить матч Российской Премьер-Лиги в нынешнем сезоне.

"У меня сейчас очень плотный график, следующая домашняя игра, по-моему, 9 августа. 8-го у нас Ovi Cup, 9-го пойдём", — сказал Овечкин.

Форвард также отметил, что рассчитывает посетить не только один матч.

"Я планирую вообще улететь в США где-то в сентябре. И если расписание будет совпадать, конечно, мы придём с детьми", — добавил Овечкин.

Александр Овечкин является воспитанником хоккейного московского "Динамо" и регулярно поддерживает футбольную команду. До возвращения в расположение "Вашингтона" он намерен посетить несколько матчей РПЛ.

Источник: YouTube-канал FONBET

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится