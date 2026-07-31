Овечкин раскрыл, когда придет на матч РПЛ этим летом

Александр Федоров, "СЭ"

"У меня сейчас очень плотный график, следующая домашняя игра, по-моему, 9 августа. 8-го у нас Ovi Cup, 9-го пойдём", — сказал Овечкин.

"Я планирую вообще улететь в США где-то в сентябре. И если расписание будет совпадать, конечно, мы придём с детьми", — добавил Овечкин.