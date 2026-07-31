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Кучаев отреагировал на перенос матча с ЦСКА из Ростова в Москву

Капитан "Ростова" Константин Кучаев заявил, что не видит проблемы в обмене домашними матчами с ЦСКА после повреждения "Ростов Арены" ураганом.
Фото: ФК "Ростов"
Полузащитник и капитан "Ростова" Константин Кучаев прокомментировал перенос матча 3-го тура РПЛ с ЦСКА в Москву.

"Так как мы уже на выезде, в какой-то степени нам будет проще. Нам не надо будет возвращаться в Ростов после матча с "Родиной". Нет проблем, что мы сыграем в гостях с ЦСКА", — сказал Кучаев.

Футболист отметил, что пока не видел состояние домашнего стадиона после урагана, поэтому не может оценить масштаб повреждений.

"Слышал те же новости, что и вы, по поводу повреждённого ураганом нашего стадиона. Пока мы стадион сами не видели. Поэтому ничего сказать по этому поводу не могу", — добавил капитан ростовчан.

Ранее клубы договорились поменяться кругами из-за повреждений инфраструктуры "Ростов Арены". Встреча 3-го тура пройдет в Москве, а ответный матч 18-го тура состоится уже в Ростове-на-Дону.

Источник: "Чемпионат"

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