Кучаев отреагировал на перенос матча с ЦСКА из Ростова в Москву

"Так как мы уже на выезде, в какой-то степени нам будет проще. Нам не надо будет возвращаться в Ростов после матча с "Родиной". Нет проблем, что мы сыграем в гостях с ЦСКА", — сказал Кучаев.
Футболист отметил, что пока не видел состояние домашнего стадиона после урагана, поэтому не может оценить масштаб повреждений.
"Слышал те же новости, что и вы, по поводу повреждённого ураганом нашего стадиона. Пока мы стадион сами не видели. Поэтому ничего сказать по этому поводу не могу", — добавил капитан ростовчан.
Ранее клубы договорились поменяться кругами из-за повреждений инфраструктуры "Ростов Арены". Встреча 3-го тура пройдет в Москве, а ответный матч 18-го тура состоится уже в Ростове-на-Дону.
Источник: "Чемпионат"