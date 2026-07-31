Кучаев отреагировал на перенос матча с ЦСКА из Ростова в Москву

Фото: ФК "Ростов"

"Так как мы уже на выезде, в какой-то степени нам будет проще. Нам не надо будет возвращаться в Ростов после матча с "Родиной". Нет проблем, что мы сыграем в гостях с ЦСКА", — сказал Кучаев.

"Слышал те же новости, что и вы, по поводу повреждённого ураганом нашего стадиона. Пока мы стадион сами не видели. Поэтому ничего сказать по этому поводу не могу", — добавил капитан ростовчан.