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В "Оренбурге" высказались о возможном трансфере Кокорина

Президент "Оренбурга" Кирилл Волженкин отреагировал на слухи о возможном подписании нападающего Александра Кокорина.
Фото: ФК "Арис"
"Это скорее были домыслы. Мы ни в какие, даже предварительные, переговоры ни с игроком, ни с его представителем не вступали.

Кокорин – отличный игрок, мастер, но, на мой взгляд, в концепцию нынешнего "Оренбурга" он не вписывается", – сказал Волженкин.

Александр Кокорин защищал цвета "Ариса" с 2022 года и покинул клуб в качестве свободного агента этим летом в связи с истечением срока контракта, который не был продлен. В составе кипрской команды российский нападающий провел 115 матчей во всех турнирах, включая еврокубки, и записал на свой счет 34 забитых мяча, а также 17 результативных передач на партнеров. В марте форварду исполнилось 35 лет.

Источник: "Чемпионат"

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