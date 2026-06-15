В "Оренбурге" высказались о возможном трансфере Кокорина

"Это скорее были домыслы. Мы ни в какие, даже предварительные, переговоры ни с игроком, ни с его представителем не вступали.
Кокорин – отличный игрок, мастер, но, на мой взгляд, в концепцию нынешнего "Оренбурга" он не вписывается", – сказал Волженкин.
Александр Кокорин защищал цвета "Ариса" с 2022 года и покинул клуб в качестве свободного агента этим летом в связи с истечением срока контракта, который не был продлен. В составе кипрской команды российский нападающий провел 115 матчей во всех турнирах, включая еврокубки, и записал на свой счет 34 забитых мяча, а также 17 результативных передач на партнеров. В марте форварду исполнилось 35 лет.
Источник: "Чемпионат"