Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Кот-д`Ивуар
1 - 0 1 0
ЭквадорЗавершен
Швеция
5 - 1 5 1
ТунисЗавершен
Испания
0 - 0 0 0
Кабо-ВердеЗавершен
Бельгия
1 - 1 1 1
ЕгипетЗавершен

В махачкалинском "Динамо" допустили трансфер участника ЧМ-2026

Чемпионат мира - 2026 может стать источником усиления для махачкалинского "Динамо". Генеральный директор клуба Шамиль Газизов не исключил, что команда обратит внимание на одного из участников турнира.
Фото: ФК "Динамо" Мх
По словам функционера, представителей клуба непосредственно на матчах мирового первенства нет, однако в "Динамо" внимательно следят за происходящим на турнире.

- Наших скаутов нет на ЧМ. Но мы смотрим каждый матч, там много интересных футболистов. Допускаю, что мы можем подписать игрока, который сейчас выступает на ЧМ, - цитирует Газизова "РБ Спорт".

Таким образом, махачкалинский клуб рассматривает чемпионат мира не только как футбольное событие, но и как возможность найти потенциальных новичков для команды.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится