"Спартак" получил улучшенное предложение по Барко - источник

Аргентинский "Индепендьенте" продолжает работу над возвращением игрока " Спартака " Эсекьеля Барко.

Фото: ФК "Спартак"

Как сообщает De La Cuna Al Infierno, клуб улучшил своё предложение по футболисту. По информации источника, теперь аргентинцы готовы заплатить 2,5 миллиона долларов за 50 процентов прав на игрока. Ранее "Индепендьенте" предлагал 1,5 миллиона долларов.



25-летний хавбек выступает за столичную команду 2024 года. В минувшем сезоне он провёл 37 матчей, забил восемь мячей и оформил девять ассистов на партнёров.