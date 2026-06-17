Раков высказался о продлении контракта с "Локомотивом"

Фото: ФК "Локомотив"

- Продлил контракт с " Локомотивом ". Чувствую поддержку и веру от всех — моей семьи, самых близких и любимых до тренерского штаба, руководство и болельщиков, - цитирует Ракова "Чемпионат"

По словам Ракова, он чувствует поддержку от тренерского штаба и руководства.Вадим Раков ранее продлил контракт с московским "Локомотивом" до лета 2030 года, в прошлом сезоне он выступал за самарские "Крылья Советов" на правах аренды. Нападающий вышел на поле в 11 встречах во всех турнирах и записал на свой счет пять забитых мячей и две результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего нападающего в 3 миллиона евро.