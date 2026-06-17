Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Ирак
1 - 4 1 4
НорвегияЗавершен
Аргентина
3 - 0 3 0
АлжирЗавершен
Австрия
3 - 1 3 1
ИорданияЗавершен
Португалия
20:00
ДР КонгоНе начат
Англия
23:00
ХорватияНе начат

Раков высказался о продлении контракта с "Локомотивом"

Форвард Вадим Раков высказался о продлении контракта с "Локомотивом".
Фото: ФК "Локомотив"
По словам Ракова, он чувствует поддержку от тренерского штаба и руководства.

- Продлил контракт с "Локомотивом". Чувствую поддержку и веру от всех — моей семьи, самых близких и любимых до тренерского штаба, руководство и болельщиков, - цитирует Ракова "Чемпионат".

Вадим Раков ранее продлил контракт с московским "Локомотивом" до лета 2030 года, в прошлом сезоне он выступал за самарские "Крылья Советов" на правах аренды. Нападающий вышел на поле в 11 встречах во всех турнирах и записал на свой счет пять забитых мячей и две результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего нападающего в 3 миллиона евро.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится