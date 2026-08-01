Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Акрон
1 - 2 1 2
РубинЗавершен
ЦСКА
1 - 1 1 1
Крылья СоветовЗавершен
Динамо Мх
2 - 1 2 1
Локомотив2 тайм
Балтика
20:45
ДинамоНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Ленинградец
2 - 1 2 1
СочиЗавершен
Нефтехимик
1 - 0 1 0
ТекстильщикЗавершен
Спартак Кострома
1 - 1 1 1
Енисей1 тайм

Кармо: да, у ЦСКА самый молодой стартовый состав в РПЛ, но у нас общая цель - титул

Вингер ЦСКА Энрике Кармо поделился мыслями после ничьей с "Крыльями Советов" в матче 2-го тура РПЛ (1:1).
Фото: ПФК ЦСКА
"Это был тяжелый матч, у "Крыльев" хорошая команда. Мне кажется, мы провели неплохой поединок. Мы допустили ряд ошибок, особенно в атаке. Могли забивать и выигрывать с крупным счетом. Но могу отметить полную самоотдачу наших игроков, все выложились до предела. К сожалению не добрали дома два очка, но надо продолжать работать.

Что могу сказать по Бориско? Это отличный вратарь. Надеюсь, в ЦСКА его ждет отличное будущее. Нет сомнений, что он нам поможет.

У нас самый молодой стартовый состав в лиге? Это положительный момент. Все очень хорошо работают и независимо от возраста мы все объеденены общей целью. Конечно, мы хотим завоевать титул и у нас есть для этого возможности. Понятно, что есть и другие хорошие команды в РПЛ, но мы - ЦСКА и должны ставить перед собой только большие цели", - сказал Кармо.

Корреспондент Rusfootball.info из Москвы.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Автор:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится