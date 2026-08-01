"Это был тяжелый матч, у "Крыльев" хорошая команда. Мне кажется, мы провели неплохой поединок. Мы допустили ряд ошибок, особенно в атаке. Могли забивать и выигрывать с крупным счетом. Но могу отметить полную самоотдачу наших игроков, все выложились до предела. К сожалению не добрали дома два очка, но надо продолжать работать.
Что могу сказать по Бориско? Это отличный вратарь. Надеюсь, в ЦСКА его ждет отличное будущее. Нет сомнений, что он нам поможет.
У нас самый молодой стартовый состав в лиге? Это положительный момент. Все очень хорошо работают и независимо от возраста мы все объеденены общей целью. Конечно, мы хотим завоевать титул и у нас есть для этого возможности. Понятно, что есть и другие хорошие команды в РПЛ, но мы - ЦСКА и должны ставить перед собой только большие цели", - сказал Кармо.
Корреспондент Rusfootball.info из Москвы.
Кармо: да, у ЦСКА самый молодой стартовый состав в РПЛ, но у нас общая цель - титул
Вингер ЦСКА Энрике Кармо поделился мыслями после ничьей с "Крыльями Советов" в матче 2-го тура РПЛ (1:1).
Фото: ПФК ЦСКА