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Пономарев: несмотря на ничью, к ЦСКА претензий мало

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал Rusfootball.info ничью "армейцев" в матче второго тура РПЛ с "Крыльями Советов" (1:1).
Фото: ФК "Крылья Советов"
- По игре ЦСКА заслуживал победы. Но сами виноваты: такие моменты не использовали, когда, казалось бы, мячу уже деваться было некуда. Могли бы даже с разницей в три мяча вести. Но не повезло.

В принципе очень хорошую игру "армейцы" показывали: в нападении и полузащите все прекрасно, в защите надо сделать кое-какие поправочки, но ничего страшного. Не повезло сегодня просто. К команде, несмотря на ничью, мало претензий, потому что показывали они в этом матче хороший, зрелый футбол.

Виктория Яковлева, Rusfootball.info

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