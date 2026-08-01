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"Мы никому не проиграем - мы всех порвем!" "Крылья" опубликовали речь Булатова после матча с ЦСКА

Главный тренер "Крыльев Советов" Сергей Булатов обратился на поле к игрокам после ничьей с ЦСКА во 2-м туре РПЛ (1:1).
Фото: ФК "Крылья Советов"
"У нас есть план на следующую неделю: тренировать быстрые атаки, чтобы додавливать.

Больше всего понравилось, что все, кто выходил, отдавался. На скамейке я видел, отдавались. Мы будем двигаться так. Мы никому не проиграем - мы всех порвем!" - сказал Булатов в видео, опубликованном клубной пресс-службой.

Завершился матч второго тура Российской Премьер-Лиги, в котором московский ЦСКА принимал на своем поле самарские "Крылья Советов". Встреча проходила на стадионе "ВЭБ Арена" в Москве и завершилась вничью со счетом 1:1. Гости уступали по ходу игры, однако сумели отыграться благодаря голу на 62-й минуте.

Напомним, в первом туре чемпионата команда Сергея Булатова сыграла в гостях вничью со столичным "Динамо" (0:0).

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