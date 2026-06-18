В "Динамо" высказались об интересе "Зенита" к Тюкавину

Пока общения с клубами по его трансферу в Европу нет. А "Зенит" действительно проявлял заинтересованность, это так", - сказал Ивлев.
Константин Тюкавин является воспитанником академии московского "Динамо". За основную команду он выступает с 2021 года. В мае прошлого года 23-летний нападающий продлил трудовое согашение с клубом до лета 2030-го.
Всего на счету Тюкавина 182 матча за бело-голубых во всех турнирах, в которых он записал на свой счет 61 гол и 35 результативных передач, а также получил 8 желтых карточек. В минувшем сезоне форвард забил 13 мячей и отдал 6 ассистов. Тransfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость игрока сборной России в 17 миллионов евро.
Источник: "СЭ"