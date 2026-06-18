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В "Динамо" высказались об интересе "Зенита" к Тюкавину

Председатель совета директоров "Динамо" Александр Ивлев прокомментировал будущее нападающего Константина Тюкавина в клубе.
Фото: ФК "Динамо"
"Константин Тюкавин имеет контракт с клубом еще на несколько лет. Мы разговаривали с ним, его планы — играть в московском "Динамо". Я уверен, что многие команды, в том числе европейские, хотели бы видеть Костю в своем составе. Если поступит серьезное предложение от ведущего европейского клуба, мы рассмотрим возможность перехода. У Тюкавина есть шансы стать футболистом мирового класса.

Пока общения с клубами по его трансферу в Европу нет. А "Зенит" действительно проявлял заинтересованность, это так", - сказал Ивлев.

Константин Тюкавин является воспитанником академии московского "Динамо". За основную команду он выступает с 2021 года. В мае прошлого года 23-летний нападающий продлил трудовое согашение с клубом до лета 2030-го.

Всего на счету Тюкавина 182 матча за бело-голубых во всех турнирах, в которых он записал на свой счет 61 гол и 35 результативных передач, а также получил 8 желтых карточек. В минувшем сезоне форвард забил 13 мячей и отдал 6 ассистов. Тransfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость игрока сборной России в 17 миллионов евро.

Источник: "СЭ"

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