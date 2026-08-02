В руководстве махачкалинского "Динамо" оценили результаты команды на старте сезона

- Хорошо начали сезон. Что касается вчерашней игры, мне кажется, мы были лучше "Локомотива" во многих компонентах.
Тренерский штаб и ребята — большие молодцы! Забили красивые голы, могли забить ещё больше. Всё очень здорово, - приводит слова Газизова "Чемпионат".
Напомним, что в первом туре Российской Премьер-Лиги махачкалинское "Динамо" одержало выездную победу над воронежским "Факелом" со счетом 2:1. Вчера, 1 августа, команда Вадима Евсеева на домашнем стадионе набрала три очка во встрече с московским "Локомотивом", одержав победу 2:1. На данный момент махачкалинцы лидируют в турнирной таблице российского чемпионата с шестью набранными очками в своем активе.