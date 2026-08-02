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Точилин: рано кричать караул при обсуждении "Динамо"

Российский тренер Александр Точилин высказался об игре московского "Динамо" на старте сезона.
Фото: ФК "Динамо"
По словам Точилина, впереди много матчей и пока что не стоит опасаться за "Динамо".

- "Балтика" физически сильнее "Динамо". Пока бело-голубые испытывают проблемы с физической готовностью.
Рано кричать караул при обсуждении "Динамо". Впереди ещё много матчей. Шварц успеет выправить ситуацию. Ресурсы для этого у него есть, - приводит слова Точилина Metaratings.

Вчера, 1 августа, московское "Динамо" на выезде уступило калининградской "Балтике" в матче второго тура Российской Премьер-Лиги со счетом 1:2. В первом туре чемпионата России бело-голубые на домашнем стадионе сыграли вничью с самарскими "Крыльями Советов" 0:0.

Напомним, что в июне столичный клуб объявил о назначении Сандро Шварца на пост главного тренера. Немецкий специалист работал в клубе с 2020 по 2022 год - под его руководством бело-голубые доходили до финала Кубка России и становились бронзовыми призерами чемпионата страны.

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