Точилин: рано кричать караул при обсуждении "Динамо"

- "Балтика" физически сильнее "Динамо". Пока бело-голубые испытывают проблемы с физической готовностью.
Рано кричать караул при обсуждении "Динамо". Впереди ещё много матчей. Шварц успеет выправить ситуацию. Ресурсы для этого у него есть, - приводит слова Точилина Metaratings.
Вчера, 1 августа, московское "Динамо" на выезде уступило калининградской "Балтике" в матче второго тура Российской Премьер-Лиги со счетом 1:2. В первом туре чемпионата России бело-голубые на домашнем стадионе сыграли вничью с самарскими "Крыльями Советов" 0:0.
Напомним, что в июне столичный клуб объявил о назначении Сандро Шварца на пост главного тренера. Немецкий специалист работал в клубе с 2020 по 2022 год - под его руководством бело-голубые доходили до финала Кубка России и становились бронзовыми призерами чемпионата страны.