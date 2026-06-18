Форвард пополнил состав железнодорожников летом 2023 года. За время выступлений в красно-зелёной форме Сарвели принял участие в 65 встречах, записав на свой счёт семь забитых мячей и девять результативных передач.
В "Локомотиве" поблагодарили футболиста за работу в команде и пожелали ему успехов в дальнейшей карьере.
Напомним, в прошлом сезоне московский клуб финишировал на третьей строчке в таблице. Старт нового розыгрыша РПЛ запланирован на конец июля.
"Локомотив" объявил об уходе нападающего
Владислав Сарвели больше не является игроком "Локомотива". Московский клуб объявил о прекращении сотрудничества с 28-летним нападающим по соглашению сторон.
Фото: ФК "Локомотив"