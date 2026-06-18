"Локомотив" объявил об уходе нападающего

Владислав Сарвели больше не является игроком " Локомотива ". Московский клуб объявил о прекращении сотрудничества с 28-летним нападающим по соглашению сторон.

Фото: ФК "Локомотив"

Форвард пополнил состав железнодорожников летом 2023 года. За время выступлений в красно-зелёной форме Сарвели принял участие в 65 встречах, записав на свой счёт семь забитых мячей и девять результативных передач.



В "Локомотиве" поблагодарили футболиста за работу в команде и пожелали ему успехов в дальнейшей карьере.



Напомним, в прошлом сезоне московский клуб финишировал на третьей строчке в таблице. Старт нового розыгрыша РПЛ запланирован на конец июля.