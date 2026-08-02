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Канчельскис: если "Спартак" увезет из Грозного одно очко, это будет успех

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис высказался о предстоящем матче "Спартака" и "Ахмата".
Фото: ФК "Ахмат"
Андрей Канчельскис считает, что "Спартаку" будет тяжело играть на "Ахмат Арене".

"В Грозном всегда очень тяжело играть. Стадион позитивно влияет на результаты "Ахмата". Команды подойдут к этому матчу в одинаковом состоянии. Сезон только начался.

Для "Спартака" ничья в матче с "Ахматом" будет хорошим результатом. Если красно-белые увезут из Грозного одно очко, это будет успех", - сказал Канчельскис Metaratings.

Сегодня, 2 августа, состоится матч между грозненским "Ахматом" и московским "Спартаком" в рамках второго тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдет на "Ахмат Арене". Начало - в 20:30 по московскому времени.

На данный момент красно-белые занимают четвертое место в турнирной таблице чемпионата, "Ахмат" располагается на одиннадцатой строчке.

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