Канчельскис: если "Спартак" увезет из Грозного одно очко, это будет успех

"В Грозном всегда очень тяжело играть. Стадион позитивно влияет на результаты "Ахмата". Команды подойдут к этому матчу в одинаковом состоянии. Сезон только начался.
Для "Спартака" ничья в матче с "Ахматом" будет хорошим результатом. Если красно-белые увезут из Грозного одно очко, это будет успех", - сказал Канчельскис Metaratings.
Сегодня, 2 августа, состоится матч между грозненским "Ахматом" и московским "Спартаком" в рамках второго тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдет на "Ахмат Арене". Начало - в 20:30 по московскому времени.
На данный момент красно-белые занимают четвертое место в турнирной таблице чемпионата, "Ахмат" располагается на одиннадцатой строчке.