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"Факел" близок к подписанию марокканского защитника - AfricaFoot

Футбрлист из Марокко может продолжить карьеру в РПЛ.
Фото: Getty Images
Как сообщает издание AfricaFoot, правый защитник Худайфа Эль Мхассани близок к переходу в воронежский "Факел".

По данным источника, 26-летний игрок уже достиг соглашения с российским клубом о трехлетнем контракте.

Этим летом Эль Мхассани стал свободным агентом. В минувшем сезоне марокканец провел 26 матчей за клуб "ФУС Рабат", забил три мяча и сделал однин результативный пас.

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