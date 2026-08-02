"Факел" близок к подписанию марокканского защитника - AfricaFoot

Футбрлист из Марокко может продолжить карьеру в РПЛ.

Фото: Getty Images

Как сообщает издание AfricaFoot, правый защитник Худайфа Эль Мхассани близок к переходу в воронежский "Факел".



По данным источника, 26-летний игрок уже достиг соглашения с российским клубом о трехлетнем контракте.



Этим летом Эль Мхассани стал свободным агентом. В минувшем сезоне марокканец провел 26 матчей за клуб "ФУС Рабат", забил три мяча и сделал однин результативный пас.