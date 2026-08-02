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Акинфеев обратился к болельщикам после ничьи ЦСКА с "Крыльями Советов"

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев записал обращение к болельщикам после ничьи команды с "Крыльями Советов".
Фото: ФК ЦСКА
Игорь Акинфеев надеется, что результаты команды улучшатся.

"Понимаю, что настроение после матча не очень хорошее у всех, но знаете, как говорится, что поделать? Надо двигаться вперед, смотреть в будущее, надеюсь, что оно будет достаточно хорошее у нас.
По крайней мере, я в это верю и надеюсь, что всё рано или поздно наладится и всё у нас будет хорошо с вами. Желаю всем хорошего дня, хорошего настроения", - сказал Акинфеев в видео в своем Telegram-канале.

Вчера, 1 августа, ЦСКА не смог одержать победу над самарскими "Крыльями Советов" во втором туре Российской Премьер-Лиги. Встреча проходила в Москве на "ВЭБ Арене". Матч завершился со счетом 1:1.

На данный момент подопечные Дмитрия Игдисамова занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 4 очка в 2 встречах.

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