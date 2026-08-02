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Лещенко: Гусев был наиболее удачным вариантом для "Динамо"

Народный артист России и болельщик "Динамо" Лев Лещенко высказался о главном тренере бело-голубых.
Фото: ФК "Динамо"
"Возможно, Гусев был наиболее удачным вариантом. Он обыграл и "Балтику", и "Крылья".

На самом деле, это не так важно. Главное, чтобы тренер был чуть пожестче. Команде нужен мотиватор, который будет их гонять. Не физически, а морально. Надо быть построже", - сказал Лещенко.

О расставании с Роланом Гусевым, занимавшем пост главного тренера "Динамо", московский клуб объявил в мае. Российского специалиста сменил Сандро Шварц, который уже возглавлял бело-голубых с 2020 по 2022 год.

В первых двух турах команда под руководством Шварца не смогла одержать ни одной победы, сыграв дома вничью с "Крыльями Советов" (0:0) и уступив на выезде калининградской "Балтике" со счетом 1:2.

Источник: "СЭ"

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