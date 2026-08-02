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Семин рассказал о перспективах "Динамо" при Шварце

Бывший главный тренер "Динамо" Юрий Семин высказался о перспективах команды в текущем сезоне.
Фото: ФК "Динамо"
Российский специалист считает, что бело-голубые будут бороться за топ-3 РПЛ в текущем сезоне.

"Разговоры о возвращении Гусева? У "Динамо" все будет нормально. У них хороший подбор игроков и опытный тренер, который внесет определенные коррективы.
Шварц уже их внес, это заметно по матчу с "Балтикой". Сезон только начался и не может быть сомнений, что "Динамо" будет одним из претендентов на самые высокие места", - сказал Семин "Спорт-Экспрессу".

В конце мая 2026 года пресс-служба московского "Динамо" объявила о назначении Сандро Шварца главным тренером клуба. Соглашение с немецким специалистом рассчитано до конца июня 2029 года.

В текущем сезоне под его руководством бело-голубые провели 2 матча: сыграли вничью с "Крыльями Советов" и потерпели поражение от калининградской "Балтики". На данный момент "Динамо" занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ.

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