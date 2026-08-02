По информации источника, президент "Галатасарая" Дурсун Озбек лично сделал предложение "Локомотиву" о полноценном трансфере футболиста.
Алексей Батраков является воспитанником московского "Локомотива". На его счету 2 матча и 1 голевая передача в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги.
Ранее турецкие СМИ писали о начале переговоров между "Галатасараем" и "железнодорожниками" по переходу атакующего полузащитника. Пресс-служба красно-зеленых заявила, что эта информация не соответствует действительности.
Президент "Галатасарая" лично работает над подписанием Батракова - источник
Сообщается, что президента турецкого клуба "кто-то убеждает" провести трансфер.
Фото: ФК "Локомотив"