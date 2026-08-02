Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Оренбург
16:00
ЗенитНе начат
Краснодар
18:15
ФакелНе начат
Ахмат
20:30
СпартакНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
СКА-Хабаровск
0 - 3 0 3
УралЗавершен
Арсенал Тула
15:00
ТорпедоНе начат
Волга Ул
16:00
ЧелябинскНе начат
Нижний Новгород
17:00
ШинникНе начат

"Рубин" подписал контракт с участником ЧМ-2026 - источник

Футболист уже тренируется с новой командой.
Фото: Getty Images
По информации источника, Жахонгир Урозов прошел медицинское обследование и стал игроком казанского "Рубина". Сообщается, что о переходе будет объявлено в ближайшее время.

С конца февраля 2025 года 22-летний футболист выступал за самаркандское "Динамо". Трансферная стоимость Урозова по версии сайта Transfermarkt составляет 1,2 миллиона евро.

Защитник провел 2 матча на чемпионате мира-2026 за сборную Узбекистана, результативными действиями не отличился.

Источник: Sport24

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • +3
  • Не нравится