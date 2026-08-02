По информации источника, Жахонгир Урозов прошел медицинское обследование и стал игроком казанского "Рубина". Сообщается, что о переходе будет объявлено в ближайшее время.
С конца февраля 2025 года 22-летний футболист выступал за самаркандское "Динамо". Трансферная стоимость Урозова по версии сайта Transfermarkt составляет 1,2 миллиона евро.
Защитник провел 2 матча на чемпионате мира-2026 за сборную Узбекистана, результативными действиями не отличился.
Источник: Sport24
"Рубин" подписал контракт с участником ЧМ-2026 - источник
Футболист уже тренируется с новой командой.
Фото: Getty Images