Алексич: "Динамо" Мх заслуженно лидирует в турнирной таблице РПЛ

"Динамо" полностью переиграло "Локомотив". В первом матче "Динамо" тоже выглядело уверенно. Команда заслуженно лидирует в турнирной таблице РПЛ. В этом сезоне команда научилась реализовывать моменты. Я вижу у "Динамо" хорошие перспективы", - сказал Алексич Metaratings.
На данный момент махачкалинское "Динамо" занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 6 очков в двух матчах. Команда Вадима Евсеева одержала победу над московским "Локомотивом" (2:1) и воронежским "Факелом" (2:1).