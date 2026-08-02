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Алексич: "Динамо" Мх заслуженно лидирует в турнирной таблице РПЛ

Бывший главный тренер "Динамо" Горан Алексич высказался о выступлении команды в текущем сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала
Горан Алексич считает, что махачкалинское "Динамо" заслуживает быть на вершине турнирной таблицы РПЛ.

"Динамо" полностью переиграло "Локомотив". В первом матче "Динамо" тоже выглядело уверенно. Команда заслуженно лидирует в турнирной таблице РПЛ. В этом сезоне команда научилась реализовывать моменты. Я вижу у "Динамо" хорошие перспективы", - сказал Алексич Metaratings.

На данный момент махачкалинское "Динамо" занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 6 очков в двух матчах. Команда Вадима Евсеева одержала победу над московским "Локомотивом" (2:1) и воронежским "Факелом" (2:1).

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