Олусегун: не верю, что кто-то из футболистов сильнее меня

Футболист "Ростова" Олакунле Олусегун выразил мнение о своей игре.

Фото: ФК "Ростов"

"Для себя я не верю, что кто-то из футболистов сильнее меня. Играть в футбол надо для себя, а не для того, чтобы сравнивать себя с другими.