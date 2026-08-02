Олусегун: не верю, что кто-то из футболистов сильнее меня

"Для себя я не верю, что кто-то из футболистов сильнее меня. Играть в футбол надо для себя, а не для того, чтобы сравнивать себя с другими.Конечно, если вы спросите меня: "Кто сильнее - ты или любой другой футболист?", я всегда выберу фамилию Олусегун", - сказал Олусегун "РБ Спорту".
Олакунле Олусегун перешел из "Краснодара" в "Ростов" в июле 2026 года. В текущем сезоне левый вингер провел два матча в Российской Премьер-Лиге, результативными действиями не отличился. Трансферная стоимость 24-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 2,5 миллиона евро.