Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Оренбург
16:00
ЗенитНе начат
Краснодар
18:15
ФакелНе начат
Ахмат
20:30
СпартакНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
СКА-Хабаровск
0 - 3 0 3
УралЗавершен
Арсенал Тула
1 - 0 1 0
Торпедо1 тайм
Волга Ул
16:00
ЧелябинскНе начат
Нижний Новгород
17:00
ШинникНе начат

Олусегун: не верю, что кто-то из футболистов сильнее меня

Футболист "Ростова" Олакунле Олусегун выразил мнение о своей игре.
Фото: ФК "Ростов"
Олакунле Олусегун считает, что в футбол нужно играть для себя.

"Для себя я не верю, что кто-то из футболистов сильнее меня. Играть в футбол надо для себя, а не для того, чтобы сравнивать себя с другими.
Конечно, если вы спросите меня: "Кто сильнее - ты или любой другой футболист?", я всегда выберу фамилию Олусегун", - сказал Олусегун "РБ Спорту".

Олакунле Олусегун перешел из "Краснодара" в "Ростов" в июле 2026 года. В текущем сезоне левый вингер провел два матча в Российской Премьер-Лиге, результативными действиями не отличился. Трансферная стоимость 24-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 2,5 миллиона евро.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится