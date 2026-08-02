По информации источника, "Дубай Юнайтед" ведет переговоры с бело-голубыми по трансферу Эль-Мехди Маухуба.
Футболист выступает в составе московского "Динамо" с конца августа 2024 года. В текущем сезоне нападающий не сыграл ни минуты в двух матчах. Соглашение игрока с клубом рассчитано до конца июня 2029 года.
Ранее в СМИ сообщалось, что бело-голубые хотят продать Маухуба.
Источник: "Спорт-Экспресс"
Футболист "Динамо" может перейти в "Дубай Юнайтед"
Игрок может продолжить свою карьеру в ОАЭ.
Фото: ФК "Динамо"