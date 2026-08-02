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Футболист "Динамо" может перейти в "Дубай Юнайтед"

Игрок может продолжить свою карьеру в ОАЭ.
Фото: ФК "Динамо"
По информации источника, "Дубай Юнайтед" ведет переговоры с бело-голубыми по трансферу Эль-Мехди Маухуба.

Футболист выступает в составе московского "Динамо" с конца августа 2024 года. В текущем сезоне нападающий не сыграл ни минуты в двух матчах. Соглашение игрока с клубом рассчитано до конца июня 2029 года.

Ранее в СМИ сообщалось, что бело-голубые хотят продать Маухуба.

Источник: "Спорт-Экспресс"

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