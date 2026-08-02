"Очевидно". Ломбертс назвал лучшего тренера в РПЛ

Фото: ФК "Зенит"

"Очевидно, что Семак - лучший тренер в РПЛ. Он построил команду-династию, которая выигрывает каждый год. Это большая заслуга тренера. Семак - не только сильный тренер, но и отличный человек. Чем дольше он будет возглавлять " Зенит ", тем лучше для клуба", - сказал Ломбертс "Советскому спорту"

Николас Ломбертс считает, что Сергей Семак является лучшим тренером в РПЛ.Сергей Семак возглавляет петербургский "Зенит" с конца мая 2018 года. Всего под его руководством команда провела 338 матчей, одержала 215 побед, 62 раза сыграла вничью и потерпела 61 поражение.Вместе с сине-бело-голубыми специалист стал семикратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка России и шестикратным - Суперкубка России.