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"Очевидно". Ломбертс назвал лучшего тренера в РПЛ

Бывший игрок петербургского "Зенита" Николас Ломбертс назвал лучшего тренера в РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
Николас Ломбертс считает, что Сергей Семак является лучшим тренером в РПЛ.

"Очевидно, что Семак - лучший тренер в РПЛ. Он построил команду-династию, которая выигрывает каждый год. Это большая заслуга тренера. Семак - не только сильный тренер, но и отличный человек. Чем дольше он будет возглавлять "Зенит", тем лучше для клуба", - сказал Ломбертс "Советскому спорту".

Сергей Семак возглавляет петербургский "Зенит" с конца мая 2018 года. Всего под его руководством команда провела 338 матчей, одержала 215 побед, 62 раза сыграла вничью и потерпела 61 поражение.

Вместе с сине-бело-голубыми специалист стал семикратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка России и шестикратным - Суперкубка России.

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