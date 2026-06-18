Самарский клуб объявил о подписании контракта с футболистом, который ранее покинул "Спартак" после окончания соглашения.
Пресс-служба волжан сообщила, что новый договор с 29-летним игроком рассчитан до 2029 года. Прошлый сезон Чернов провёл в Самаре на правах аренды.
За время выступлений за "Спартак" защитник принял участие в 80 матчах во всех турнирах. В его активе один забитый мяч и три результативные передачи. Ранее Чернов также выступал за ЦСКА, "Урал" и "Енисей".
Экс-защитник "Спартака" подписал контракт с "Крыльями Советов"
Защитник Никита Чернов продолжит карьеру в "Крыльях Советов".
Фото: ПФК "Крылья Советов"